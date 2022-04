Stati Uniti, richiesta bizzarra in uno Starbucks: “Un caffè del colore della tua pelle”

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Se avete mai lavorato nel customer service o, più semplicemente, dietro al bancone di un bar, senza ombra di dubbio vi sarà capitato di avere a che fare con clienti che sfioravano la follia. Caffè macchiato tiepido con un goccio di crema, brioche tagliata in otto parti uguali e servita con qualche grammo di burro, un cocktail con vodka e rum ma che sia analcolico… Ciò che probabilmente non vi è mai successo, però, è che un cliente vi chiedesse un drink del colore della vostra pelle, come è capitato a un impiegato di Starbucks a New York, negli Stati Uniti.

Il momento saliente purtroppo non è stato ripreso, ma il ragazzo in questione ha poi raccontato il tutto attraverso un breve video su TikTok diventato virale in pochi giorni. “È successo anche a me con una signora al drive thru che diceva: ‘Voglio il mio caffè freddo del colore della tua pelle'” ha commentato un utente nel tentativo di offrire solidarietà. Molti altri commenti, invece, sono oltraggiati dalla richiesta del cliente.

Il protagonista della vicenda, pur riconoscendo quanto fosse bizzarra la richiesta, ha preferito prenderla sul ridere: “Massì, fatti una risata!” ha risposto a un utente che invece spiegava il motivo per cui avrebbe dovuto offendersi.