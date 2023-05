Stati Uniti, rodeo in autostrada: cowboy cattura al lazo una mucca in fuga

di Luca Venturino 25 Maggio 2023

Diciamoci la verità – sovente i metodi tradizionali finiscono per rivelarsi i più efficaci: pensiamo al caro vecchio “spegni e riaccendi” quando non funziona il televisore o il computer di turno; o al segnale ballerino che, per stabilizzarsi, ha bisogno di un paio di colpetti ben assestati. Soluzioni ancestrali, a cui spesso e volentieri ci approcciamo con un briciolo di ironia e anche un poco di vergogna (“Non ci posso credere: sto davvero prendendo a pugni la TV?”), ma inevitabilmente finiscono per risolvere il problema. Ecco, è un po’ quanto di recente accaduto nella contea di Oakland, nel Michigan, Stati Uniti d’America; dove una mucca in fuga ha imboccato un’autostrada. La soluzione? Un cowboy a cavallo, con tanto di lazo.

Mucca in autostrada: dove non arrivano le volanti ci pensa il lazo del cowboy

Sì, è successo veramente – e d’altronde chi siamo, noi, per mettere in discussione l’autorità del metodo tradizionale? Il video dell’inseguimento è stato diffuso dalla stessa polizia locale grazie alle telecamere installate sulle volanti. La scena, dobbiamo ammetterlo, è a metà strada tra un set di un film di Clint Eastwood, un remake in chiave country – moderna – distopica di Walker Texas Ranger e uno di quei sogni assurdi che ti insabbiano la testa quando hai la febbre. Ci ricorda anche un po’ una pubblicità generata dall’intelligenza artificiale, a dire il vero.

Scherzi a parte, l’intervento è stato efficace e ha, con ogni probabilità, sventato un potenziale disastro. Ve lo immaginate guidare tranquillamente in autostrada quando una mucca di qualche tonnellata appare improvvisamente sulla carreggiata? Immaginatevi poi di vedere un cowboy al lazo e un poliziotto su un quad che la inseguona – come minimo vi verrebbe il dubbio di avere alzato troppo il gomito in pausa pranzo.

Ma torniamo a noi – nel video si vede la nostra protagonista, la mucbca in fuga, spuntare dalla vegetazione sul fianco dell’autostrada. Un poliziotto in sella a un quad tiene il suo passo e cerca di darle una direzione, facendo tuttavia attenzione a non farsi travolgere, e a breve distanza segue lui, l’eroe in sella al suo fido destriero, camicia azzurro cielo e jeans, cappello da cowboy ben assicurato al capo.

L’uomo sfodera il lazo, lo fa roteare in aria una, due, tre volte e poi colpisce: la corda va a segno, l’animale – comprensibilmente spaventato, poverino – tenta ancora di scappare, ma il cowboy lo accompagna verso l’esterno fino a fermarsi sull’erba. Buffalo Bill ne sarebbe orgoglioso.