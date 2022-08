Stati Uniti: Roland Mesnier, ex pasticciere della Casa Bianca, si spegne all’età di 78 anni

Roland Mesnier, pasticcere della Casa Bianca per quasi trent'anni, si è spento all'età di 78 anni dopo una breve malattia.

di Luca Venturino 29 Agosto 2022

Roland Mesnier, pasticciere di origini francesi che ha avuto il piacere di servire le proprie prelibatezze a ben cinque presidenti degli Stati Uniti, si è spento all’età di 78 anni. Mesnier varcò per la prima volta il portale della Casa Bianca durante la presidenza di Jimmy Carter, nell’ormai lontano ’79, e si ritirò dal centro del potere a stelle e strisce dopo circa trent’anni di servizio – senza mai servire lo stesso piatto due volte, secondo le sue stesse parole – , sotto George W. Bush (2004, a essere precisi). L’annuncio arriva direttamente dalla White House Historical Association, che parla di “una breve malattia”.

Dopo una già brillante carriera nei grandi hotel di Parigi, Amburgo, Londra e alle Bermuda, Mesnier venne assunto nello staff presidenziale dopo aver impressionato l’allora first lady Rosalynn Carter giurando di concentrarsi su dessert più leggeri e a base di frutta. Da allora, per sua stessa ammissione, il suo obiettivo è stato quello di portare un breve momento di evasione dalle numerose preoccupazioni che affollano i saloni della Casa Bianca. “Se potessi togliere quella pressione per cinque minuti, allora avrei fatto il mio lavoro” raccontò alla Canadian Press. “Quello era il mio ruolo alla Casa Bianca: quello di mettere un sorriso sul volto della prima famiglia”.