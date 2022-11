Stati uniti, si veste da patatine del McDonald’s per Halloween e vince una fornitura per un anno

di Luca Venturino 3 Novembre 2022

Ragazzi, per quest’anno l’opportunità è passata, ma l’idea potrebbe comunque esservi utile per il prossimo 31 di ottobre: un ragazzino di soli 9 anni proveniente dall’Ohio, Stati Uniti, ha deciso di festeggiare la notte di Halloween vestendosi da un pacchetto di patatine fritte griffate McDonald’s. E gli archi dorati non sono certo rimasti a guardare, anzi: sono rimasti così colpiti dalla sua scelta di costume che hanno deciso di regalargli una fornitura annuale di patatine!

Blake Mompher – questo il nome del nostro giovanissimo protagonista – è nato con la spina bifida e usa una sedia a rotelle: il particolarissimo costume che ha indossato è stato creato su misura per permettergli di muoversi con agilità e partecipare al rito del dolcetto o scherzetto. Insieme a lui c’era suo fratellino minore, Chance, che invece ha deciso di vestirsi da pacchetto di ketchup (anche se, in questo caso, non ci risulta che abbia ricevuto una fornitura di un anno di salsa – gran peccato).

Non è la prima volta che il piccolo Blake sfila per le strade della cittadina di Delaware con un costume fatto su misura: negli ultimi sei anni, infatti, la sua famiglia si è adoperata per realizzare costumi di Halloween personalizzati che incorporassero la sua sedia a rotelle, come uno scuolabus, un camion dei pompieri e una ciotola di macaroni and cheese.