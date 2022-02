Stati Uniti, su Messenger arriva la funzione per dividere il conto del ristorante

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

No, non si tratta di una semplice calcolatrice per vedere quanto bisogna pagare a testa (che tanto vale usare quella del telefono a sto punto): la nuova funzione di Split Payments, implementata nelle chat di Messenger e per ora solamente negli Stati Uniti, permette di ricevere, inviare e dividere (equamente o non) somme di denaro all’interno dei gruppi, in maniera del tutto digitale.

L’invio di denaro tramite Messenger è stato implementato (sempre negli Stati Uniti) verso la fine del 2019 con Facebook Pay, ma fino a quest’ultimo aggiornamento non c’era l’opportunità di ricevere somme all’interno nei gruppi di chat, assegnando ad un ognuno la cifra dovuta. Ora, invece, basteranno pochi click per evitare lunghe discussioni e operazioni aritmetiche dai risultati dubbi. In soldoni, si tratta di una funzione semplice ma sicuramente utile: a chi, dopotutto, non è mai capitato di faticare nel dividere (o nel farsi rimborsare) il conto al ristorante?