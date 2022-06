Stati Uniti, ucciso una dipendente di Subway a colpi di pistola: aveva messo troppa maionese

di Luca Venturino 29 Giugno 2022

Nella cosiddetta “Land of the Free” si viene uccisi per aver messo troppa maionese in un panino. È quanto successo a una dipendente di un Subway ad Atlanta, Stati Uniti, ucciso a colpi di arma da fuoco da un cliente andato in escandescenze a causa di un eccesso di condimento. Gli agenti di polizia, una volta giunti sul posto, hanno trovato ben due lavoratori con ferite causate da arma da fuoco e una ragazza poi deceduta in ospedale.

“Il sospetto è entrato nel ristorante per ordinare un panino, ma c’era qualcosa che non andava” ha spiegato il vice capo della polizia Charles Hampton Jr. durante una conferenza stampa. “Questo qualcosa l’ha così sconvolto che ha deciso di sfogare la sua rabbia sui dipendenti”. Gli agenti hanno fermato un uomo di 36 anni: stando a quanto ricostruito, la disputa riguardava come accennato l’eccesso di maionese nel suo panino, ma Hampton ha sottolineato più volte che l’attenzione mediatica dovrebbe concentrarsi sulla violenza e non sui condimenti. Oltre alla dipendente di cui sopra, che aveva soli 26 anni, è stata ferita la sua sorella, che lavorava nello stesso punto vendita, e uccisa una ragazza di 24 che si trovava all’interno del locale: insieme a lei c’era anche il figlio di 5, rimasto fortunatamente illeso.

“Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici di coloro che sono stati attaccati in quello che è stato un atto di violenza insensato” ha dichiarato un portavoce di Subway per commentare l’accaduto. “n questo momento, la nostra principale preoccupazione è per i membri del team degli affiliati e gli ospiti che erano all’interno del ristorante”.