Stati Uniti, un orso nero s’introduce in una festa di compleanno e fa strage di cupcakes

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Un enorme orso nero non è esattamente l’invitato ideale per la festa compleanno di un bambino di due anni (no, nemmeno se si tratta di una festa a tema Masha e Orso), ma convincerlo a sloggiare potrebbe essere molto più facile di quanto possiate pensare: basta avere a disposizione una buona scorta di dolciumi. Ci stiamo riferendo a quanto è capitato a una famiglia del Connecticut, Stati Uniti, che stavano festeggiando assieme ad alcuni amici e famigliari il compleanno del figlio, il piccolo Cyrus; quando un ospite particolarmente grosso e peloso si è avvicinato di soppiatto al tavolo dei dolci, approfittando della confusione generale per riempirsi la pancia.

Ovviamente, nonostante si sia certamente impegnato a essere il più furtivo possibile, il nostro protagonista non è certo passato inosservato. Alla vista di un orso intento a fare strage di cupcakes e torte, gli adulti hanno cominciato a raccogliere intere bracciate di bambini che invece erano troppo impegnati a giocare per rendersi conto del pericolo. Una volta che i pargoli erano tutti tratti in salvo, gli ospiti si sono nascosti nel garage o nelle auto, dove hanno cominciato a suonare i clacson e a urlare nel tentativo di provocare la fuga dell’orso. Quest’ultimo, tuttavia, non voleva saperne, e imperterrito ha continuato a fare fuori un dolce dopo l’altro finché, con il muso imperlato da crema pasticcera e la pancia piena, ha deciso di battere in ritirata.

Let's get Monday started right with this black bear that crashed a birthday party for a toddler. 🐻#WBZThisMorning @KateMerrill @zackgreenwx pic.twitter.com/yyQo4oaxwo — Liam Martin (@LiamWBZ) September 12, 2022

I genitori del piccolo hanno raccontato come, nonostante il più che comprensibile spavento, una volta giunti al sicuro abbiano notato che l’orso non sembrava affatto aggressivo: per l’intera durata del suo banchetto non ha degnato gli esseri umani di uno sguardo, preferendo dedicarsi completamente ai piaceri della tavola. Buongustaio!