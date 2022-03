Stati Uniti: un uomo spara in un ristorante ma viene immobilizzato da un campione di MMA

di Luca Venturino 17 Marzo 2022

Nella serata di lunedì 14 marzo in un ristorante della città di Houston, negli Stati Uniti, un uomo ha improvvisamente tirato fuori una pistola ed esploso un colpo in aria, scatenando il panico all’interno del locale. I clienti, comprensibilmente spaventati, hanno cominciato a fuggire per mettere in salvo la pelle, ma due sono rimasti per disarmare il malvivente: Kevin Holland, campione di MMA, e un suo amico, anch’egli esperto di arti marziali.

I due sono riusciti a mantenere il sangue freddo e a bloccare a terra il bandito fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno poi proceduto a identificare l’uomo scoprendo che la pistola era stata rubata. Perquisendolo, gli agenti hanno anche trovato della droga. “Bacia i tuoi figli, abbraccia la tua famiglia e tratta bene gli sconosciuti” ha scritto in una storia sul proprio profilo Instagram Holland in seguito all’accaduto. “Non puoi mai sapere in che razza di bastardo puoi imbatterti”.