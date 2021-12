Stati Uniti, una barca fatta di funghi entra nel Guinnes dei primati

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

Un viaggio coi funghi da Guinness dei primati: è il caso di Katy Ayers, laureanda nel maggio 2021 al Columbus Campus, negli Stati Uniti, e di William “Ash” Gordon, proprietario di Nebraska Mushroom LLC, che hanno costruito una barca di micelio di circa 2,3 metri.

Una vera e propria passione quella per i funghi, quella di Katy Ayers, che ora studia alla Washington State University (WSU), una delle istituzioni più importanti nella ricerca in micologia. “Mi sento fortunata ad aver avuto istruttori e consulenti così premurosi, che mi hanno aiutato a seguire la mia passione”, ha commentato la dottoressa. “In questo caso, mi ha portato verso un record mondiale“. Ayers, inoltre, aveva lavorato nel corso dell’autunno come assistente didattico di chimica e assistente di ricerca tecnica per il Dipartimento di Scienze delle colture e del suolo della WSU.

William Gordon, invece, lavora anche come stagista presso l’ufficio per la sostenibilità ambientale del Columbus Campus. “Essere riconosciuti per i nostri risultati da una pubblicazione iconica come Guinness è super eccitante”, ha affermato. “Spero che le persone di tutto il mondo leggano di noi e trovino ispirazione per la propria passione nella vita. Lavorare con Katy per creare la canoa di micelio è stata un’esperienza estremamente piacevole che mi ha ispirato a continuare a sperimentare con i compositi di micelio e a ricercare nuovi modi per utilizzare il potere dei funghi”. Anche se dobbiamo ammetterlo, caro Gordon: ‘potere dei funghi’ fa subito pensare a un film horror.