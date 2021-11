Stati Uniti, una startup riesce a ottenere carne vegana riciclando gli anacardi

di Luca Venturino 9 Novembre 2021

Si chiama Cajú Love, è una startup con sede a Honolulu ed è approdata sul mercato degli Stati Uniti con una proposta tanto unica quanto innovativa: carne a base vegetale ottenuta riciclando gli anacardi scartati dall’industria dei succhi di frutta.

Niente soia, piselli o grano dunque, che tradizionalmente sono i tipici ingredienti proteici utilizzati per produrre carne green. Come accennato in precedenza, Cajú Love utilizza gli anacardi scartati da altre industrie e ne ricava le fibre nutrienti necessarie a creare un sostituto sano della carne, combattendo nel frattempo anche lo spreco alimentare. E poiché si tratta a tutti gli effetti del riciclo di un sottoprodotto della produzione alimentare, la startup si distingue particolarmente in termini di sostenibilità non necessitando di terra o acqua aggiuntiva.

“Il frutto è pieno di benefici per la salute e cuoce proprio come pollo, maiale, tonno e carne macinata: è delizioso”, ha spiegato Felipe Barreneche, co-fondatore della startup a conduzione familiare. “La carne di anacardi è un alimento estremamente nutriente per uno stile di vita sano e una delle opzioni alimentari più sostenibili. Con ogni confezione di carne di anacardi che acquisti, stai aiutando a deviare gli sprechi alimentari e a ridurre l’uso di acqua e terra per l’approvvigionamento alimentare”.