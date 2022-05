Stati Uniti, uno zoo del Texas chiude alcune mostre per timore dell’influenza aviaria

di Luca Venturino 19 Maggio 2022

Alcune delle mostre al Cameron Park Zoo di Waco, Texas, Stati Uniti, sono state chiuse per timore della diffusione dell’influenza aviaria tra gli animali del parco (e anche tra i visitatori, considerando che che proprio negli USA è stato segnalato il primo caso nell’uomo). Il personale dello zoo ha ammesso che sì, naturalmente ogni anno registrano dei rilevamenti di ceppi di influenza aviaria, che di volta in volta vengono contrastati con l’adozione delle misure del caso; ma che il ceppo rilevato quest’anno è così virulento da spingerli a provvedimenti ben più radicali.

“Siamo lungo quella che viene chiamata la Central Flyway, quindi abbiamo uccelli che migrano verso nord in questo periodo dell’anno, e di conseguenza c’è sempre la preoccupazione che la loro migrazione porti qualche infezione nello zoo” ha spiegato a tal proposito James Kusmierczyk, veterinario del personale del Cameron Park Zoo, spiegando che il parco in questione, essendo a cielo aperto, è particolarmente vulnerabile a questo tipo di eventi. Va da sé che, alla luce dell’epidemia in corso, era necessario modificare qualcosa: da qui l’idea di modificare strutturalmente le mostre degli uccelli installando reti di contenimento e costruendo ambienti chiusi. Altri uccelli, come le aquile calve, sono invece state trasferite fuori sede. “Finora non abbiamo visto alcun segno di infezione nei nostri uccelli”, ha aggiunto Kuzmierczyk, spiegando che il ritorno alla normalità potrebbe essere previsto per il mese di giugno.