Stazione Spaziale Internazionale: in arrivo un cargo con gli ingredienti per 7 pizze

Un kit per cucinare sette pizze si trova all'interno del cargo Cygnus, in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale.

di Marco Locatelli 11 Agosto 2021

Ingredienti per cucinare sette pizze, oltre a formaggio fresco, mele, pomodori e kiwi. Non si tratta di una comune consegna di food delivery, ma di quello che trasporterà il cargo Cygnus, direzione: Stazione Spaziale Internazionale.

Proprio così: in queste ore il cargo è già in viaggio verso la Stazione Spaziale per consegnare diversi materiali e rifornimenti, tra i quali – appunto – anche del cibo.

Il tutto – 3.700 chilogrammi di rifornimenti – dovrebbe arrivare a destinazione alle 6.10 del mattino di domani, giovedì 12 agosto.

Il kit per le sette pizze è destinato agli astronauti che abitano al momento la stazione (tre americani, due russi, un francese e un giapponese): Pyotr Dubrov, Shane Kimbrough, Megan McArthur, Thomas Pesquet, Akihiko Hoshide, Oleg Novitskiy e Mark Vande.

Il cibo non è ovviamente il rifornimento più pesante: nel cargo Cygnus viaggiano anche i supporti per nuovi pannelli solari, un materiale che simula la polvere lunare da usare per realizzare oggetti con la stampante 3D e uno strumento ad infrarossi per i satelliti.