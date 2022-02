Steakhouse e macellerie d’Italia: esce la prima guida italiana

di Valentina Dirindin 23 Febbraio 2022

Una pubblicazione tutta dedicata agli appassionati della buona carne: esce la prima guida in Italia che mappa le migliori macellerie e steakhouse del Paese. Trecentocinquanta pagine e oltre quattrocento realtà di livello sparse per la Penisola (con tutte le province italiane presenti), tra storici indirizzi e novità emergenti.

Il progetto di “Steak House e Macellerie d’Italia” è di Michele Ruschioni, giornalista e youtuber romano, fondatore di Braciamiancora, network editoriale nato nel 2016 dedicato al mondo della carne che tra Facebook, Youtube, Instagram, TikTok e Telegram conta un milione di follower. Un rappresentante della nuova generazione di divulgatori, dunque, che non poteva che scegliere di vendere il suo libro online, via Amazon: “oggi l’editoria vive una fase di transazione e cambiamento storico”, dice Ruschioni, “nel nostro caso è stato automatico bypassare le case editrici classiche perché essendo nati sui social abbiamo un pubblico fidelizzato e fedele e tramite i nostri canali siamo in grado di comunicare loro l’avvenuta pubblicazione di questo lavoro non dovendo per forza arrivare in libreria”.

In effetti, nel vasto panorama delle guide nazionali (ai ristoranti, in primis, ma anche alla pizza, al sushi, alla pasticceria), il segmento della carne ancora (incredibilmente) mancava. “Le Macellerie e le Steak House italiane stanno vivendo anni di intensi cambiamenti, l’epoca della grigliata mista con una grossa fetta di limone a decorazione non domina più la scena, oggi intraprendenti meatchef propongono cotture insolite, tagli ai quali non eravamo abituati, scelgono con pazienza e passione le carni provenienti dai migliori allevamenti in giro per il mondo”, racconta Ruschioni, introducendo la sua selezione. E noi ci appuntiamo che al vasto mondo degli chef ha una nuova, neologistica categoria.