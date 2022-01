Stefano Patuanelli: anche il ministro dell’agricoltura nelle chat con Beppe Grillo sul Caso Moby

di Valentina Dirindin 22 Gennaio 2022

C’è anche il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli nelle chat che in questi giorni hanno scatenato il caso Moby intorno a Beppe Grillo e ai suoi fedelissimi del Movimento Cinque Stelle.

Secondo quanto sostiene l’inchiesta in corso, Beppe Grillo avrebbe fatto pressioni sui suoi per avere un trattamento di favore nei confronti dell’armatore Vincenzo Onorato, fondatore del gruppo Moby, suo amico ma anche sostenitore pubblicitario del blog dell’ex comico, con un contratto di 240mila euro in due anni. “Grillo ha ricevuto da Onorato richieste di interventi a favore di Moby che ha veicolato a parlamentari in carica appartenenti”, scrivono gli inquirenti.

Stando a quanto sostiene l’accusa, ci sarebbero dei messaggi in una chat dei CInquestelle in cui Beppe Grillo fa riferimento a Onorato chiedendo di “trattarlo bene”. In quelle chat, dall’altra parte, c’erano l’allora ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e anche l’ex ministro dello Sviluppo economico (all’agricoltura nell’odierno Governo Draghi) Stefano Patuanelli. “Non ho ricevuto alcuna pressione da parte di Grillo”, ha affermato il ministro esprimendosi sul caso, per il quale comunque non è indagato, così come non lo è l’ex collega Danilo Toninelli.