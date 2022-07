Steriltom, azienda leader nel settore della polpa di pomodoro, ha acquisito il 100% di Italtom

di Manuela 15 Luglio 2022

Ancora tempo di shopping: la Steriltom, un’azienda leader nel settore della polpa di pomodoro, ha appena acquisito il 100% di Italtom.

In pratica la Italtom era già controllata per la maggioranza dal Gruppo Steriltom, solo che l’Emiliana Conserve Spa (a inizio luglio la Casalasco aveva acquisito il 73,8% di Emiliana Conserve) aveva ancora delle quote di minoranza nella Italtom. Adesso la Steriltom ha acquisito anche queste quote di minoranza, arrivando a controllare il 100% della Italtom.

Il che vuol dire che il moderno stabilimento industriale di Ferrara della Italtom adesso è di proprietà della Steriltom. L’azienda ha spiegato che, anche tramite questa acquisizione, la loro volontà è quella di consolidare la loro posizione sul mercato diversificando la presenza grazie ai complessi produttivo di Gragnano a Piacenza e di Argenta, con sede a Ferrara (questo era stato acquistato già nel 2018 dopo il fallimento della Ferrara Food).

Negli ultimi 3 anni Steriltom aveva investito parecchio nella Italtom, azienda in crescita che nel 2021 è riuscita a trasformare più di 1.600.000 quintali di prodotto fresco, distinto fra convenzionale e biologico. Alla Italtom lavorano circa 200 persone, comprensive di dipendenti fissi e stagionali. Inoltre collabora con più di 150 aziende agricole locali.

Dal canto suo la Steriltom nel 2021 ha raggiunto quota 130 milioni di euro, lavorando più di 4,2 milioni di quintali di pomodoro fresco, 100% italiano e fornendo un posto di lavoro a più di 700 persone.