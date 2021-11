Stilton: il formaggio più famoso dello UK a rischio per le nuove norme sui cibi

di Luca Venturino 4 Novembre 2021

Lo stilton, celebre formaggio a pasta dura prodotto nel Regno Unito e conosciuto anche come blue stilton, rischia di rimanere danneggiato dalle norme introdotte con la National Food Strategy, che auspica una riduzione di un quarto del consumo di alimenti ad alto contenuto di sale e zucchero entro il prossimo decennio, imponendo tasse più alte come deterrente.

A porre l’accento sulla questione è Alicia Kearns, MP di Rutland e soprattutto Melton, “casa” del celebre formaggio che segue un rigido disciplinare di produzione. “Sono preoccupata che le proposte della National Food Strategy possano tradursi in un invito a modificare il contenuto di sale nel nostro meraviglioso Stilton”, ha dichiarato. “Non credo che dovremmo cambiare la ricetta secolare e distruggere un’economia locale”.

Un punto di visto, quello di Ms Kearns, condiviso anche da uno degli organizzatori della Fiera del formaggio artigianale di Melton Mowbray, Matthew O’Callaghan. “La salatura è un processo essenziale della produzione del formaggio Stilton, e non è solo una questione di sapore”, ha spiegato. “Fa parte del processo che dona allo Stilton il suo colore azzurro”. O’Callaghan ha sottolineato come manovre di questo tipo, per quanto possano sembrare corrette, finiscono per essere grossolane e non si curano di considerare come vengono influenzati i singoli prodotti.