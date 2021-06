Sting e la moglie in aiuto di bar e ristoranti italiani con la Every Breath Foundation

Dalla Gran Bretagna arriva l’aiuto che non ti aspetti alla ristorazione italiana. Si tratta del popolare cantautore Sting e della moglie Trudie Styler che, con la loro nuova fondazione “Every Breath Foundation”, sosterranno i bar e i ristoranti italiani.

La nascita della nuova fondazione è stata annunciata ieri, domenica 6 giugno, in occasione della gara di ciclismo Win Race 2021 a cui hanno preso parte, tra gli altri, grandi ex come Francesco Moser e Damiano Cunego.

La gara si è sviluppata lungo 160 km, tra San Marino e Palagio (Firenze), la tenuta toscana della coppia Sting-Style, dove i due vivono parte dell’anno e che ha una sua produzione di vino, miele e olio di oliva.

La scelta di San Marino non è casuale: Sting e la moglie sono infatti diventati ambasciatori della piccola nazione lo scorso aprile con tanto di giuramento di fronte ai Capitani Reggenti.