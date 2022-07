Stoccarda: trovati i cadaveri di due ristoratori italiani, entrambi con ferite da taglio

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

Rosario Lamattina e Gianni Valle, entrambi 53enni, erano due ristoratori italiani emigrati a Stoccarda, dove di fatto erano riusciti, nel corso degli anni, a costruirsi la fama di protagonisti assoluti della ristorazione italiana nella città tedesca. I loro corpi, che mostrano chiare ferite causate da un’arma da taglio, sono stati rinvenuti in seguito a una segnalazione nella giornata di lunedì 11 luglio nella cantina di un ristorante locale: la notizia è stata riportata dallo Stuttgarter Zeitung, che di fatto sottolinea come gli agenti delle forze dell’ordine impegnati a indagare sul caso non escludano che i due siano arrivati a una lite feroce sfociata poi nella violenza – una violenza che, per l’appunto, sarebbe costata a entrambi la vita.

Stando a quanto lasciato trapelare, gli investigatori non escludono in ogni caso anche altri scenari nonostante non ci siano indizi che facciano pensare ad altre persone coinvolte nella loro uccisione. “Non abbiamo evidenze del fatto che possano aver partecipato altre persone, né che vi sia un coinvolgimento della criminalità organizzata” ha commentato a tal proposito il portavoce della polizia locale, Stephan Widmann. “L’esame autoptico è ancora in corso e si indaga in tutte le direzioni”.

Interessante notare, infine, che nella stessa giornata – lunedì 11, per l’appunto – è stata trovata anche una donna di 32 anni morta in un garage chiuso della Mercedes: stando all’opinione delle forze dell’ordine, tuttavia, i casi non dovrebbero essere collegati tra loro.