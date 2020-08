Stranger Things: l’attore Gaten Matarazzo fa il rider di cibo a domicilio

Forse è solo un lavoretto estivo, o forse è colpa dello stop alle riprese della serie tv per il Coronavirus: sta di fatto che attualmente, l’attore di Stranger Things Gaten Matarazzo si è reinventato come rider di cibo a domicilio.

A rivelare la nuova occupazione dell’attore è il The Hollywood Reporter, che racconta come il diciassettenne amatissimo interprete di Dustin non sia rimasto con le mani in mano mentre le riprese della quarta stagione erano ferme per la pandemia.

In attesa che riprendano – si spera a settembre – “Dustin” si è dato da fare e, bici ai piedi come nel telefilm, ha iniziato a fare delivery. Pare che anche il portavoce dell’attore abbia confermato il “lavoretto” del ragazzo, che si è rimboccato le maniche insieme ad alcuni membri della famiglia in un ristorante a Long Beach Island, nel New Jersey, terra d’origine dell’attore.

Gaten Matarazzo lavorava naturalmente in incognito, con un cappellino calato sul viso e la mascherina, ma la fama di Stranger Things (visto su Netflix da 64 milioni di persone nella terza stagione) lo ha preceduto, e immediatamente alcuni clienti lo hanno riconosciuto. Chissà se, tra un selfie e una richiesta d’autografo dei fan, il giovane Dustin riuscirà a portare a termine le sue consegne prima della ripartenza delle riprese della serie televisiva.

