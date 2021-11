Strolghino di Terre Ducali, richiamo per rischio microbiologico

di Luca Venturino 1 Novembre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è stato pubblicato un nuovo richiamo per rischio microbiologico, questa volta riguardante lo Strolghino di Terre Ducali. Importante notare che la data del richiamo è del 21/10, mentre la data di pubblicazione sul sito è del 28 ottobre.

La denominazione completa e corretta di vendita del prodotto è “Strolghino”, con marchio Terre Ducali e commercializzato a nome della ragione sociale dell’OSA Prosciuttificio San Michele SRL. Più precisamente, il lotto di produzione interessato è il S213503 con marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore CE IT 1019 L, con nome del produttore Prosciuttificio San Michele SRL. La sede dello stabilimento in questione, invece, è quella situata in Via Cavo 16 43037 a Lesignano De’ Bagni, in provincia di Parma. Infine, l’unità di vendita indicata nel documento è quella sfusa da 250 grammi.

Come accennato in precedenza, il motivo del richiamo è un grave rischio microbiologico: nel corso delle analisi effettuate, infatti, in 2 aliquote su 5 è stata riscontrata la presenza di salmonella.