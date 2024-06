Su Food Network inizia Locande del Cuore, con Roberto Valbuzzi affiancato da un personaggio inaspettato

Gli autori di Food Network estraggono dal cappello una trasmissione nuova al minuto, per uno dei palinsesti più densi mai visti. La prossima prima visione è Locande del Cuore con Roberto Valbuzzi, chef varesino patron del Crotto Valtellina nonché storico volto del canale grazie a Cortesie per gli Ospiti. Le puntate saranno dedicate alle locande caratteristiche italiane (né ristorante né trattoria) quelle con una “storia da raccontare” che riguardi il cibo, le persone, o entrambe le cose.

Chef Valbuzzi non sarà da solo – dato che la coppia di presentatori è molto gettonata, se coprono due ruoli differenti – ma condurrà insieme a un giornalista di gossip. Locande del Cuore inizierà sul canale 33 da martedì 18 giugno alle 22 h, per scoprire appunto “luoghi magici che scaldano il cuore, iconici della nostra cultura”.

Valbuzzi a presentare insieme a Chi?

Della trasmissione abbiamo pochi dettagli: il trailer sui canali ufficiali della rete raccontano di un viaggio tutto italiano alla scoperta di locande caratteristiche. Il tutto condito con racconti strappa cuore emozionali, oltre che con buon cibo – ovviamente. Non si conoscono i criteri di scelta, quante locande saranno visitate a puntata, se ci saranno sfide o altre persone coinvolte. Locande del Cuore si presenta come un mix tra Food Advisor di Simone Rugiati (ma meno spumeggiante e più didascalico) e un Camionisti in Trattoria (ma più elegante e bon ton).

Non saremmo particolarmente incuriositi, se non fosse per un dettaglio. Ovvero, il co-conduttore accanto a Roberto Valbuzzi: si tratta del direttore di Chi Massimo Borgnis. Il successore di Alfonso Signorini sembra caduto dal cielo su un set lontanissimo da “casa”, ovvero il gossip e lo sport… cosa ci fa in una trasmissione in tv? E perché in una trasmissione di cucina? Ci sarà del gossip, o semplicemente farà le veci di un buongustaio qualunque? Si presenta così: “amo il cibo e raccontare tutto ciò che intorno ad esso gira“. Ok ma le perplessità restano, nonostante dovremmo essere ormai abituati alle scelte bizzarre del canale – tra suore, preti e rosari.