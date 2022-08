Subway: in UK una donna riceve un panino farcito con un coltello

Succede in UK: una donna ordina da Subway e ottiene un panino farcito con un coltello. Ovviamente ha preteso le scuse immediate del fast food.

Certo che andare da Subway, ordinare un panino e riceverne uno farcito con un coltello non è da tutti. È quello che si deve essere detta questa donna che in UK si è trovata di fronte a un coltellaccio di notevoli dimensioni amorevolmente incartato nel suo sandwich.

Tutto è successo nel Suffolk, circa una settimana fa. Nerice Noyse, una donna di 21 anni, incinta di 17 settimane, residente a Gorelston, aveva ordinato una consegna a domicilio di un sandwich al tonno. Solo che quando le è stato recapitato a casa il suo panino ha scoperto che al suo interno era nascosta un coltello abbastanza lungo. La donna ha subito preteso le scuse da parte di Subway, ma un portavoce ha spiegato che la catena di fast food ha tentato per quattro volte di mettersi in contatto con la donna e risolvere il problema, ma lei non gli ha mai risposto.

Inoltre il portavoce ha anche sottolineato che si erano già scusati con lei. Anche se la donna non ha risposto, ha comunque trovato il tempo di pubblicare un video su Facebook.

In questo video si vede la donna che apre il panino e, spostando il suo ripieno, salta fuori un coltello giallo seghettato. Così il suo partner dell’epoca, Harley Gildory, ha chiamato Subway e gli ha chiesto se avessero perso uno dei loro coltelli.

Al che l’addetto di Subway si è stupito, non riuscendo a credere a quello che era successo. La donna si è immaginata cosa sarebbe potuto accadere se a trovare il coltello fosse stato un bambino o un adolescente (anche se non so se sia peggio trovare un coltello o un topo nel proprio pasto). Poi ha riferito che l’azienda le aveva risposto su Instagram, dicendole che avrebbero parlato con il locale di Gorleston e che l’avrebbero richiamata entro tre giorni. E mentre lei sostiene di non aver mai ricevuto scuse e di avere ancora il coltello a casa, ecco che il portavoce ha riferito che il ristorante si è scusato subito con la cliente, cercando poi di ricontattarla per risolvere il problema.

Quindi chi ha ragione? Si sono scusati o no? E perché lei non risponde? Ma soprattutto questa storia ci insegna che aprire d’abitudine un panino per risistemare a posto il ripieno non è poi una così brutta abitudine.