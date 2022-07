Sudafrica, muore dopo aver sgolato una bottiglia di Jagermeister: in palio c’erano 10 euro

In Sudafrica una gara di alcolismo è finita in tragedia: un uomo è morto dopo aver sgolato in circa due minuti una bottiglia di Jagermeister.

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

Il valore di una vita? Evidentemente circa 10 euro. In Sudafrica, infatti, un uomo ha deciso di competere in una competizione di alcolismo (chiamarla così ci pare appropriato) che prevedeva di sgolare una intera bottiglia di Jagermeister nel minor tempo possibile: il vincitore avrebbe potuto allontanarsi – udite, udite – con circa 10 euro in più in tasca. Peccato che il nostro protagonista non si sia allontanato affatto: stando a quanto riportato da alcuni testimoni oculari, infatti, si è accasciato a terra poco dopo aver finito la propria prova. L’intervento delle autorità sanitarie non è servito a nulla – i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la sua morte.

Riavvolgiamo un poco il nastro: stando a quanto scoperto dagli agenti di polizia impegnati nel caso, l’uomo avrebbe sgolato la bottiglia in meno di due minuti tra gli applausi generali. Poco dopo averla terminata, come vi abbiamo accennato, è però crollato a terra privo di sensi: i presenti l’hanno portato a una clinica locale dove è stato appunto dichiarato morto. Il tutto pare sia accaduto in un negozio di liquori locale nel villaggio di Mashamba a Elim. Gli avventori, come vi abbiamo raccontato, erano stati invitati a partecipare a una gara di bevute – a una gara stupida, però, non si potevano che vincere premi stupidi.