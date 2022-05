Sughi pronti: nel 2021 aumentano gli acquisti (+10%) e il preferito è il pesto alla genovese, svela Everli

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

Il tanto decantato “ritorno alla normalità” per molti ha significato un ritorno alle ore sprecate imbottigliati nel traffico, o passate tra la frenesia di impegni che si inseguono senza alcuna pietà del nostro tempo libero. Insomma, l’agenda torna a riempirsi, e le ore (e la pazienza) necessarie per stare ai fornelli per preparare un manicaretto coi fiocchi rimane poco. In questo contesto, è più che giustificato l’aumento degli acquisti di sughi pronti segnalato dall’ultima ricerca di Everli, che di fatto fa registrare un +10% su base annua rispetto al 2020.

Un aumento di spesa a cui contribuisce anche la crescita dei consumatori: si stima che sia infatti anche incrementato il numero di italiani propenso ad acquistare la tipologia di prodotti in questione (+7%), con Lombardia e Veneto che dominano le classifiche degli amanti dei sughi pronti – tanto da piazzare ben quattro province nella top 10 delle località che nel 2021 ne hanno acquistati di più online: Milano (1°), Varese (9°), Padova (5°) e Verona (8°). Sempre considerando un registro strettamente geografico, non sorprende nemmeno vedere che le tre città dove si registrano le cifre più alte per gli acquisti siano Milano, Torino e Roma – centri abitati noti per i ritmi quotidiani particolarmente frenetici.

I dati redatti da Everli raccontano anche una netta preferenza il pesto alla genovese (senza aglio però), che di fatto domina la classifica in otto città su dieci. Le due eccezioni sono Livorno e, in una piega ironica, la stessa Genova: se infatti nella prima si preferisce il ragù classico già confezionato, nel capoluogo ligure non lo si acquista affatto, con i cittadini che prediligono i sughi pronti a base di salsa di pomodoro ciliegino, alla salsiccia e il ragù alla bolognese.