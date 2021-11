Super Green Pass dal 6 dicembre, nuove regole per bar e ristoranti

Dal 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass. Cambiano le regole per i non vaccinati, anche per l'accesso a bar e ristoranti.

di Marco Locatelli 25 Novembre 2021

Dopo l’ok da parte del Cdm di ieri, 24 novembre, il Super Green Pass entrerà in vigore a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, con nuove restrizioni per i cittadini non vaccinati, anche in zona bianca. Tra le nuove restrizioni, anche l’accesso negato, al chiuso, nei bar e ristoranti per i no vax.

Ci saranno dunque due tipi di certificazioni: il Green Pass per chi si è tamponato, ma utile solamente per lavorare o recarsi in negozi e servizi essenziali. E il Super Green Pass che permetterà l’accesso a bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche, partecipare a spettacoli, feste, cerimonie pubbliche, soggiornare in albergo.

Senza “super” certificati si potranno comunque continuare a frequentare i locali all’aperto, oppure effettuare la consumazione al banco o acquistare cibo e bevande d’asporto. Per quanto riguarda i ristoranti interni agli hotel, stando a quanto scrive La Repubblica ai non vaccinati dovrebbe essere comunque consentito accedere ai servizi interni dell’albergo.

Scatta inoltre l’obbligo di vaccinazione anche per altre categorie, oltre ai sanitari: dal 15 dicembre dovranno vaccinarsi anche forze dell’ordine, personale amministrativo della sanità e personale docente e non docente di scuole e università. Ridotta da 12 a 9 mesi la validità stessa del (Super) Green Pass. Con la terza dose il conteggio verrà azzerato.