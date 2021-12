Super Green Pass: secondo Coldiretti l’obbligo spingerà il delivery

di Valentina Dirindin 8 Dicembre 2021

Secondo la Coldiretti l’imposizione dell’obbligo del Super Green Pass per bar e ristoranti spingerà il food delivery. Un po’ come era successo durante il lockdown della primavera 2020, quando i fattorini erano diventati dei piccoli eroi in bicicletta capaci di restituirci il piacere di mangiare fuori.

Allora, il settore delle consegne a domicilio era in effetti cresciuto molto, e così – dice Coldiretti – ci si aspetta succeda con l’introduzione delle nuove limitazioni, che di fatto vietano ai non vaccinati di frequentare bar e ristoranti. Un’imposizione che – dice Coldiretti – farà balzare a 1,5 miliardi il fatturato del food delivey in Italia nel 2021. Il motivo è semplice: il provvedimento preclude l’accesso al tavolo nei locali della ristorazione al chiuso a milioni di italiani adulti non vaccinati che tuttavia possono ricorrere all’asporto a alla consegna a domicilio effettuata proprio dai rider.

Un’opportunit à per un settore già in crescita, anche nel periodo successivo alla fase più acuta della pandemia, quella che ci chiuse nelle nostre case: secondo l’Osservatorio nazionale sul mercato del cibo a domicilio il settore del digital food delivery continua la sua corsa, registrando una crescita del 59% rispetto al 2020 guidata da un lato dall’evoluzione tecnologica, dall’altro dall’accelerazione dovuta all’emergenza pandemica.