Superalcolici: offerte di primavera su Amazon

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Le offerte di primavera di Amazon sono l’occasione perfetta per risparmiare qualche soldino e riempire l’armadietto dei superalcolici, perché lo sappiamo che anche voi lo avete svuotato durante i lunghi periodi di lockdown e quarantena. Dopotutto, il gin tonic alle quattro del pomeriggio mentre si lavora da casa è un rituale di tutto rispetto, ma è anche uno che svuota le riserve di casa (e il portafoglio insieme a loro).

A proposito: il primo superalcolico della lista farà gola proprio agli amanti del gin. Distillato quattro volte con ginepro, coriandolo, angelica e liquirizia, il Tanqueray No. Ten vi farà fare un figurone con i vostri amici (o con i colleghi che vi giudicheranno attraverso la webcam): il prezzo normale indicato da Amazon è di 33,95€, ma grazie all’applicazione di uno sconto del 38% ecco che crolla sui 21,07€. Se invece gli anni di solitudine vi hanno trasformato in Jack Sparrow, potreste gradire il Rum Zacapa, invecchiato con il metodo Solera. In questo caso, lo sconto applicato da Amazon è del 15% e porta il prezzo del prodotto a 24,64€. Infine, per gli highlander più temerari, c’è il whisky prodotto dalla distilleria Cragganmore, nello Speyside, che potrà essere vostro alla cifra di 33,49€ grazie allo sconto primaverile del 29%.