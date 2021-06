Superman “combatte” la cucina giapponese

È un aereo, è un uccello? No, è Superman. Che si cerca il pranzo in Giappone: un editore che collabora con DC Comics ha voluto realizzare un fumetto in cui il super eroe si incontra (e si scontra) con la cucina giapponese.

Kodansha, l’editore giapponese noto per manga famosi come Attack on Titan (quello del vino Cabernet Sauvignon/Merlot ispirato al popolare manga), ha rivelato che collaborerà con la Dc Comics per realizzare una nuova storia di Man of Steel. Questa non è la prima volta che i due editori collaborano: le due società hanno anche lavorato insieme alla serie Batman Justice Buster e One OP Joker, entrambe originariamente pubblicate sulla rivista Morning di Kodansha.



Ma il nuovo manga a tema Clark Kent, si chiamerà Superman VS Meshi, dove “Meshi” sta per “pasto” in giapponese. La nuova serie manga infatti vedrà l’eroe kryptoniano volare nei ristoranti di tutto il Giappone, mentre assaggia la cucina del Sol Levante. Sembra che il super eroe si sia appassionato alle ciotole di riso nella storia del fumetto, ma hanno rivelato che talvolta Superman oserà criticare la cucina nipponica. A quanto pare, vuole farsi un nemico potente.

Il manga uscirà a partire dal 22 giugno e attualmente né Kodansha né DC hanno fatto alcun annuncio in merito a una versione inglese di Superman VS Menshi.

[ Fonte: CBR]