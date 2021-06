Dal Giappone una bottiglia di Cabernet Sauvignon/Merlot decisamente particolare. Perché? È ispirata ad un vino rosso presente all’interno del popolare manga e anime L’Attacco dei Giganti.

A produrlo l’azienda nipponica Kurand e Kobe Winery che ha preso come fonte di ispirazione appunto il vino che arriva dalla fittizia città di Marley de L’Attacco dei Giganti.

Le maggior peculiarità di questo vino è che – come viene raccontato nel manga – si tratta di un nettare letale poiché, se bevuto, è in grado di trasformare chiunque in un Gigante senza coscienza. Ovviamente quello venduto nel mondo reale non andrà a modificare geneticamente il corpo di chi lo berrà, come sottolineano i produttori.

Il vino ispirato a L’Attacco dei Giganti può essere acquistato online dall’eshop di Kurand (link) al prezzo di circa 70 euro (8.800 yen), e si tratta ovviamente di un prodotto in edizione limitata. Le spedizioni non partiranno però prima di luglio.

Fonte: Soranews24