Supermercati: al Carrefour si fa la fila perfino per la spesa online

File chilometriche per entrare nei supermercati, ma pure file chilometriche per fare la spesa online sul sito di Carrefour. E cioè? Direte voi, che forse non avete ancora provato ad accedere al servizio di spesa a domicilio della nota catena di supermercati. Ora ve lo spieghiamo: in questi giorni di trambusto e di gente impazzita nel tentativo di accaparrarsi l’ultimo panetto di lievito di birra, o perfino le penne lisce, succede che anche fare la spesa online non è mica tanto semplice.

Noi ci abbiamo provato, sui siti di tutti i principali player, con risultati sconfortanti. E la situazione non sembra essere cambiata, a oggi. Anzi, per migliorare le cose il Carrefour ha pensato di mettere in ordinata attesa i clienti che vogliono accedere alla spesa online. Esattamente come succede nel mondo reale, in cui ci si mette pazientemente in coda aspettando il proprio turno per entrare nel supermercato, così accade online. Si aspetta (questa mattina, ad esempio, l’attesa era di un’ora) per accedere al servizio di spesa online.

Poi, se si è fortunati, dopo aver atteso si fa la spesa e si aspetta che ce la mandino a domicilio, non si sa esattamente quando. Però almeno potete passare il tempo a fischiettare mentre attendete che arrivi il vostro turno per riempire il carrello.