Supermercati, Aldi è la catena più conveniente del Regno Unito

di Luca Venturino 19 Gennaio 2022

Secondo una ricerca condotta dalla rivista Which?, esperta nel monitorare i trend di prezzi e consumi nel mondo della grande distribuzione, la catena di supermercati più conveniente del Regno Unito è Aldi, che conquista il primato battendo per una manciata di centesimi i rivali della Lidl.

Which? ha sottolineato come Aldi sia stata la scelta più economica per sei degli ultimi 12 mesi, mentre Lidl lo è stata per soli cinque; e nel corso della ricerca ha scoperto che, a dicembre, i prezzi medi delle catene britanniche erano aumentati del 9% rispetto ai valori di gennaio. “Nessuno vuole pagare più del dovuto per i generi alimentari di base, soprattutto quando una crisi del costo della vita sta mettendo sotto pressione i budget delle famiglie” ha commentato l’editor di Which? Ele Clark. “I nostri risultati mostrano che mentre i prezzi salgono, alcuni supermercati trasferiscono i loro costi crescenti sugli acquirenti più di altri”.