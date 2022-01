Supermercati Aldi, un Natale di vendite record grazie agli alcolici

di Luca Venturino 10 Gennaio 2022

I supermercati Aldi sono stati gli unici ad aver assistito a un aumento delle vendite nel mese di dicembre 2021: la multinazionale tedesca, infatti, ha registrato un miglioramento dello 0,4% rispetto all’anno scorso, quando le vendite furono fortemente influenzate dalla chiusura di ristoranti e altri locali. E il merito di questa (seppur relativamente leggera) crescita va alle vendite record di alcolici.

In Regno Unito e Irlanda, più particolarmente, le vendite di Aldi sono aumentate dell’8,1% rispetto al 2019, prima che la pandemia arrivasse a scuotere definitivamente le regole del mondo del commercio. Insomma, non stupisce che da quelle parti si siano inventati il Dry January per riprendersi da questo periodo di sbevazzate.

“Non c’è dubbio che il 2021 sia stato un anno lungo e difficile per molte persone”, ha dichiarato Giles Hurley, amministratore delegato di Aldi UK, “Guardando al futuro, la priorità assoluta per la maggior parte delle famiglie quest’anno sarà la gestione del budget familiare a fronte dell’aumento del costo della vita e in quanto supermercato più economico della Gran Bretagna, Aldi offrirà sempre i prezzi più bassi per i generi alimentari”.