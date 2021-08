Supermercati Amazon fisici in arrivo negli Stati Uniti

Non solo Amazon Fresch e Amazon go grocery: si vocifera che negli Stati Uniti (California e Ohio) arriveranno dei veri e propri supermercati fisici di Amazon.

di Manuela 20 Agosto 2021

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal (il quale a sua volta ha citato fonti vicine ad Amazon), ecco che i supermercati Amazon fisici potrebbero essere ben presto realtà negli Stati Uniti.

In realtà già da qualche tempo Amazon ha aperto dei negozi fisici a tema negli USA. Basti pensare ad Amazonfresh, Amazon Books, Amazon 4-star, Amazon pop up e le insegne Amazon go e Amazon gogrocery, presenti in diverse parti negli Stati Uniti.

Tuttavia questa volta non si parla di negozi a tema, bensì di supermercati veri e propri. Secondo queste indiscrezioni, questi supermercati Amazon saranno grandi al massimo 3mila mq, quindi circa un terzo delle dimensioni medie di un supermercato americano. E si vocifera che i primi dovrebbero aprire i battenti in California e Ohio.

Il fatto è che Amazon ha preso nota della tendenza dei consumatori ad andare fisicamente nei centri commerciali a fare compere, una volta allentate le restrizioni collegate alla pandemia da Coronavirus.

Si ipotizza che dentro ai supermercati Amazon possano trovare posto sia articoli di marche note, sia prodotti venduti in esclusiva da Amazon, quindi anche abbigliamento, elettronica e arredamento. Tuttavia si tratta di illazioni: Amazon non ha ancora rivelato nulla di certo.

Ricordiamo, poi, che Amazon è da tempo che pensa a questa strada: nel 2017 aveva acquisito la catena commerciale Whole Foods.