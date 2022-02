Supermercati: avete voglia di chiacchierare? In Francia c’è la cassa “blabla”

di Luca Venturino 2 Febbraio 2022

Con l’arrivo della pandemia le occasioni per chiacchierare o per godersi un po’ di calore umano si sono ridotte drammaticamente. Così, se sentite il bisogno impellente di scambiare due chiacchiere con qualcuno (e non andate particolarmente di fretta), ecco che in un supermercato di Chartres, in Francia, hanno la soluzione per voi: la cosiddetta cassa “blabla“.

A partire da metà gennaio, infatti, il supermercato in questione ha messo a disposizione dei suoi clienti una “cassa lenta”, che permettesse loro di fermarsi a parlare e scherzare un po’ con la cassiera. L’idea arriva dai Paesi Bassi e, anche se può apparire come una cosa da poco, è una forma di sostegno prezioso per le persone più isolate, che di fatto tornano a fare la spesa anche più volte al giorno per poter scaldarsi un po’ al ritmo di una chiacchierata. “Mi è sempre piaciuto discutere con le persone” ha commentato Marie-Christine, che si è offerta volontaria per gestire il registratore di cassa delle chiacchiere. “Mi sembra un qualcosa di naturale e non cambia il mio solito lavoro”.

E l’idea sta decisamente prendendo piede, con Carrefour che ha già aperto 150 casse chiacchierine in tutta Francia.