Supermercati: code di 22 minuti per il pranzo di Pasqua 2020

C’erano una volta le code in autostrada, quelle dei giorni di festa in cui ci si metteva in macchina per partire o per raggiungere i parenti. Ora, lo scenario (purtroppo) è cambiato con file chilometriche fuori dai supermercati. Si attende 22 minuti per le lasagne di Pasqua 2020 e per mettere a tavola ogni ben di Dio. Almeno quello, ai tempi del Coronavirus.

I dati sono stati rivelati dall’indagine Coldiretti/Ixè sulla Pasqua degli italiani ai tempi dell’emergenza Covid-19. In genere 1 solo componente della famiglia s’immola sul sacro altare della dispensa piena di lievito di birra e farina e, così, va in missione in questi giorni alla ricerca dell’abbacchio migliore.

“Più di 1 italiano su 3 (34%) – spiega Coldiretti – aspetta da 15 minuti a mezz’ora prima di riuscire a espolorare gli scaffali, mentre per una fetta del 12% l’attesa ha superato i 30 minuti fino a oltre 1 ora. C’è poi un 27% di fortunati che se la cava con meno di 15 minuti e un 11% di fortunatissimi che per la spesa di Pasqua non deve affrontare alcuna fila”. Sempre secondo l’organizzazione, “una volta superata l’attesa in coda e raggiunto l’interno del punto vendita, il 77% dei consumatori ha trovato tutti o la gran parte dei prodotti che cercava, mentre solo 1 italiano su 5 si è dovuto accontentare di una spesa parziale rispetto alle intenzioni di partenza”.

File giustificate? Non proprio visto gli assembramenti. Ah gli italiani! Popolo di maratoneti e panificatori che devono fare i conti, in questi giorni, con la chiusura totale dei supermercati in tutta Italia, dal Piemonte alla Campania.

