Supermercati Coop: in Toscana ci si può fare anche lo Spid

In quattro supermercati Coop della Toscana, oltre che fare la spesa, si potrà anche richiedere il proprio Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, diventato indispensabile per qualsiasi operazione pubblica.

Si prenota telefonando al numero verde (800-050760 , ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18), ci si presenta presso il supermercato scelto all’orario che viene assegnato dal sistema e si fa l’intera procedura, oppure semplicemente si conclude quella incominciata a casa propria.

La soluzione è frutto di un accordo tra Coop Italia e Namirial, Azienda Leader per i servizi ed i prodotti di Digital Transaction Management. Per ora, la sperimentazione ha coinvolto quattro diversi punti vendita (Centro Gavinana a Firenze, Centro Empoli, Prato Pleiadi e Centro Sesto Fiorentino) ma l’idea è che il progetto si possa poi allargare anche altrove.

“Vogliamo fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili e dalla consapevolezza della difficoltà che molte persone stanno affrontando nella gestione della propria identità digitale”, spiega Unicoop Firenze. “Chi non ha un pc, chi non ha le competenze per motivi culturali o anagrafici: il digital divide colpisce un po’ tutti. Da qui la scelta di ridurre un possibile disagio, dare una risposta nel momento dell’ottenimento dello Spid e allo stesso tempo instaurare una relazione”.

[Fonte: La Nazione]