Supermercati: Coop Svezia presenta un modello senza né personale né casse

A Gävle, città a 200 km da Stoccolma, Coop Svezia ha presentato il supermercato del futuro senza né personale né casse e aperto 7 giorni su 7, qui si potrà fare la spesa grazie al proprio smartphone. La catena testerà il proprio progetto mediante l’associata Coop Mitt nella cittadina svedese. Il prototipo unmanned store servirà per soddisfare le domande in zone in cui al momento non esiste un negozio Coop e in cui ci sono alti flussi turistici. Un nuovo progetto, dunque, che offrirà prodotti a qualsiasi ora. Ma già nel 2016 ci fu un assaggio sui supermercati del futuro, quando Coop introdusse tecnologie che restituivano info dettagliate sugli alimenti.

Per l’amministratore delegato di Coop Svezia, Magnus Johansson, il fine è quello di consentire a “più persone di acquistare del buon cibo. Questo è un modo per promuovere un’alimentazione di qualità in Svezia, creando nuove opportunità per i consumatori e, con l’aiuto del digitale, offrire un nuovo tipo di soluzione commerciale. Dallo scorso autunno abbiamo lavorato duramente sulla nostra offerta digitale e stiamo costantemente sviluppando nuove soluzioni intelligenti che possano semplificare la vita quotidiana dei nostri clienti”.

Fonte: [Italia Oggi]