Supermercati: Esselunga cambia gli orari di apertura fino al 3 aprile

Attenzione: i supermercati Esselunga cambiano gli orari di apertura fino al 3 aprile. Sempre che non arrivino nuove disposizioni governative, Esselunga ha deciso di riorganizzare gli orari di apertura in modo da tutelare i clienti e i dipendenti. Lo scopo è anche quello di diminuire il flusso di persone che continua a uscire di casa (traduci con: quelli che annoiati dalla vita casalinga la domenica continuano ad andare al supermercato a fare le vasche).

Da sabato 21 marzo e fino a venerdì 3 aprile, i negozi di Esselunga in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana rispetteranno i seguenti orari:

da lunedì a sabato: chiusura anticipata alle ore 20

domenica: 8-15

Fanno eccezione i punti vendita Esselunga del Lazio che, a causa dell disposizioni regionali, manterranno i seguenti orari:

da lunedì a sabato: 8.30-19

domenica: 8-15

I clienti troveranno agli ingressi guanti monouso e gel disinfettante. Inoltre l’accesso per la spesa verrà contingentato, mantenendo nelle code la distanza minima interpersonale di 1 metro. Inoltre la raccomandazione è quella che un solo componente per famiglia vada a fare la spesa per nucleo famigliare, rispettando anche le normative locali in modo da limitare la diffusione del Sars-Cov-2.

Tramite una nota Esselunga ha fatto anche sapere che il personale sanitario e i volontari di Comuni e enti locali, avranno dei canali preferenziali in modo da consentire loro di fare la spesa e consegnarla più velocemente alle famiglie bisognose di aiuto. Esselunga ha poi ribadito che non c’è nessun problema di rifornimento di generi alimentari e di beni utili.