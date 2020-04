Supermercati: Gruppo Pam regala 400mila mascherine alla Protezione Civile del Veneto

Ancora solidarietà da parte del settore dei supermercati: il Gruppo Pam regala 400mila mascherine alla Protezione Civile del Veneto. Il Gruppo Pam, inteso come insegne Pam, Panorama e In’s Mercato, ha deciso di contribuire in questo modo alla lotta contro il Covid-19, agendo sul territorio locale dove ha la maggior parte delle sue attività.

Per questo motivo ha scelto di donare 400mila mascherine alla Protezione Civile, in modo che possano utilizzarle o distribuirle ai cittadini della Regione Veneto che ne avessero la necessità.

In realtà il Gruppo Pam si era già attivato in precedenza per aiutare nella lotta contro il Coronavirus. Qualche tempo fa, infatti, l’insegna Pam Panorama aveva lanciato l’iniziativa “Insieme a te per l’Italia”: si trattava di una campagna a sostegno dell’economia italiana.

Grazie a questa iniziativa, infatti, venivano promossi la scelta e l’acquisto nei punti vendita del territorio nazionali di prodotti e articoli realizzati da aziende che avessero stabilimenti localizzati in Italia, in modo da dare un aiuto materiale e concreto a queste aziende, garantendo così la possibilità di lavoro e di reddito per le famiglie italiane.

E proprio a proposito del cibo Made in Italy, ricordiamo anche che è nata l’alleanza “Salva spesa”: chi in questo periodo di crisi speculerà sui prezzi, verrà denunciato.