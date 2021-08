di Manuela 19 Agosto 2021

In Australia nei supermercati può succedere anche questo, cioè che un pitone si nasconda fra gli scaffali e strisci fuori all’improvviso.

Potete vedere cosa sia successo nel video presente anche su YouTube. Tutto è successo in un supermercato Woolworths a Sydney, in Australia. Qui Helaina Alati, una donna di 25 anni, si è vista spuntare fuori un pitone diamante di 3 metri dagli scaffali delle spezie.

Il supermercato in questione sorge vicino a una vasta distesa di boscaglia nella zona periferica della città, tuttavia nessuno mai potrebbe pensare di imbattersi in un pitone al suo interno.

Questa storia, però, è finita bene anche perché il pitone si è palesato proprio alla Alati, una soccorritrice di fauna selvatica che non si è fatta prendere dal panico e che, conoscendo bene i serpenti, ha saputo cosa fare.

In un’intervista rilasciata alla BBC, la donna ha spiegato di essere passata nel reparto spezie, aver girato la testa e aver visto quel pitone che la fissava negli occhi a 20 cm di distanza.

La donna ha capito subito che non era un serpente velenoso ed è rimasta calma. Quasi le sembrava che il serpente le chiedesse aiuto per portarla fuori. Così, dopo aver filmato il pitone, la donna ha avvisato il personale del supermercato e li ha aiutati a portarlo fuori. In pratica è tornata a casa, ha preso una borsa di serpente, è tornata in negozio e ha posizionato la borsa vicino al pitone. Toccandolo sulla coda, il serpente è subito strisciato dentro la borsa.

Così la Alati ha potuto portarlo agevolmente fuori, liberandolo lontano dalle case, nella boscaglia che circonda la zona. La Alati è un’esperta di salvataggi di serpenti: ne ha già messi in sicurezza una ventina. Secondo la donna, il pitone aveva trascorso tutta la notte nel locale, forse nel soffitto visto che i pitoni amano rintanarsi qui. Ed è probabile che quella mattina fosse rimasto nascosto sullo scaffale per tutto il tempo, mentre le persone ignare gli passavano davanti e allungavano le mani per prendere i barattoli delle spezie.