Supermercati: in Toscana il primo hub vaccinale dedicato ai dipendenti Coop

Ha aperto in Toscana il primo hub vaccinale italiano dedicato ai dipendenti e ai lavoratori dei supermercati e dei negozi Coop.

La sede dell’hub vaccinale targato Unicoop è a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, , a Villa Ragionieri, sede della casa di cura Villa Donatello.

Qui si vaccineranno, per la prima volta, esclusivamente i dipendenti della catena Unicoop Firenze: è solo uno dei molti programmi di vaccinazione aziendali annunciati dalle imprese che operano sul territorio nazionale.

Il taglio del nastro dell’hub vaccinale si è tenuto alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, della presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori e dell’amministratore delegato Unisalute, Cristiana Gigliotti. Il centro di Unicoop è dotato di due postazioni ed è in grado di garantire circa 180 somministrazioni ogni giorno. I costi della prestazione (e quelli organizzativi) saranno totalmente a carico di Unicoop, che punta a mettere in sicurezza il suo personale e, dunque, i suoi negozi.

“L’inaugurazione oggi dell’hub vaccinale di Unicoop Firenze è una buona notizia per i nostri dipendenti, che da un anno e mezzo sono in prima linea nei punti vendita dove assicurano un servizio essenziale come quello della spesa, e per tutta la comunità”, ha detto Daniela Mori durante l’inaugurazione.

[Fonte: La Nazione]