Supermercati: l’80 delle promozioni è per cibi non salutari, dice una ricerca olandese

Uno studio commissionato dal Ministero della Salute Olandese dimostra come i prodotti in promozione nei supermercati non siano in linea con le direttive per una corretta alimentazione.

di Valentina Dirindin 7 Novembre 2021

Uno studio olandese punta il dito contro le promozioni all’interno dei supermercati, dimostrando come la maggior parte riguardi alimenti e cibi non salutari.

Secondo la ricerca, ritenuta particolarmente affidabile perché condotta dall’Università di Wageningen per conto del Ministero della Salute, circa l’80% dei prodotti promossi nei supermercati non contribuisce a un’alimentazione sana. I ricercatori si sono concentrati su sei gruppi di supermercati (coprendo circa il 72% della GDO olandese) e valutando quali offerte speciali soddisfacevano le linee guida del governo per un’alimentazione sana, note come Schijf van Vijf. Nel 2018, il governo olandese ha infatti fissato nuovi obiettivi per ridurre l’obesità, incoraggiando i consumatori a fare scelte alimentari più salutari e stilando delle linee guida per un’alimentazione salutare.

Che non va di pari passo con la possibilità di risparmio, a quanto pare, visto che i ricercatori dell’università hanno scoperto che il 79% del cibo in offerta speciale nei supermercati non le avrebbe soddisfatte. Bevande alcoliche, zuccheri, grassi rappresentavano la maggior parte degli articoli messi in promozione. Il ministro della Salute Paul Blokhuis, che ha commissionato il rapporto, ha affermato che sta continuando a “lavorare sul piano di monitoraggio e valutazione, sulla strategia di comunicazione e sull’organizzazione di un nuovo approccio”, che preveda di incoraggiare i produttori a ridurre sale, zucchero e grassi saturi nei prodotti.