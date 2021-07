Supermercati: Lidl Italia inserisce 20 prodotti “clima neutrali”

Lidl Italia si impegna ad azzerare le emissioni di venti “prodotti clima neutrali” in vendita in maniera continuativa nei suoi supermercati.

di Valentina Dirindin 27 Luglio 2021

La corsa alla sostenibilità è un po’ come il prezzemolo nella cucina anni Ottanta: sta bene su tutto. Nell’elenco delle aziende che fanno a gara per fare scelte responsabili che salvaguardino il clima (impazzito, non c’è alcun dubbio) c’è anche Lidl Italia, che ha ampliato la sua strategia di CSR, con l’offerta di proposte più sostenibili, tra cui i “prodotti clima neutrali”.

Si tratta di una gamma di oltre 20 referenze ecosostenibili continuative (“a cui si aggiungono numerosi articoli promozionali”, fa sapere l’azienda), i cui consumi di CO2 sono oggetto di compensazione. E cioè? Cosa significa? Significa che Lidl si impegna ad azzerare le emissioni generate dalla loro coltivazione, produzione, trasporto e smaltimento, con progetti certificati per la salvaguardia del clima. Un piano di riforestazione in Uganda, la generazione di acqua potabile pulita in Eritrea e lo sviluppo di energia solare in India, per esempio.

Ad entrare a far parte dei “prodotti clima neutrali” di Lidl c’è tutta gamma Vemondo, oltre ai marchi Cien Nature, W5 Eco e a una selezione di articoli promozionali che comprendono tessili, giochi e prodotti per il tempo libero.

“Siamo consci del ruolo che rivestiamo nella società e continueremo a impegnarci per un agire sostenibile sviluppando soluzioni a favore dell’ambiente e accessibili al nostro largo pubblico”, ha detto Eduardo Tursi – Amministratore delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia.