Supermercati: Pam arriva in Campania, previste 100 aperture

I supermercati Pam si apprestano ad arrivare in Campania, e annunciano l’apertura di 100 nuovi punti vendita e la creazione di tremila nuovi posti di lavoro. La data fissata per la partenza è gennaio 2021: a partire da allora si metterà in moto il progetto di espansione al sud della catena di supermercati, nato dalla partnership tra Pam Franchising, società del Gruppo Pam e RetailPro Spa, una nuova realtà nel panorama del retail in Italia.

Il Gruppo Pa è socio attivo di RetailPro Spa, società formata da imprenditori campani, che dunque punta innanzitutto all’espansione nel proprio territorio, dove ancora il gruppo Pam non era presente. Così per il prossimo futuro RetailPro annuncia 20 milioni di euro di investimenti sul mercato del retail. Anche il quartier generale sarà in Campania, ad Aversa Nord, dove sorgerà un grande centro di distribuzione di 30mila metri quadrati.

“Stiamo lavorando alla creazione di una rete vendita capillare, con un’attenta selezione degli imprenditori, una cura particolare per l’ambiente punto vendita e per i prodotti e i servizi che andremo a offrire, attraverso un lavoro di sviluppo che prediliga la qualità alla quantità con l’individuazione di location strategiche”, spiega Giovanni Domenico Barbano, direttore generale e amministratore delegato RetailPro.

[Fonte: La Stampa]