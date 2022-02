Supermercati Pellicano: arrestato il titolare per usura

di Manuela 2 Febbraio 2022

A Marcianise, in provincia di Caserta, la Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone a seguito di un’indagine sull’usura. Fra di essi figura anche il titolare della catena di supermercati Il Pellicano.

La Compagnia di Marcianise della Guardia di Finanza da un po’ di tempo stava indagando in merito a un imprenditore locale vittima di usura ed estorsione. Per costringerlo a consegnare i soldi, gli indagati avrebbero usato intimidazioni, identificandosi come membri collegati al clan Belforte di Marcianise.

L’imprenditore restituiva i vari prestiti ottenuti tramite assegni in bianco che comprendevano sia la quota prestata che gli interessi del 120% all’anno. I suddetti assegni venivano poi incassati da persone insospettabili che prelevavano i soldi dai conti correnti e li consegnavano poi ai veri beneficiari.

A seguito delle indagini ecco che la Guardia di Finanza ha provveduto ad arrestare Paolo Siciliano, titolare di diversi supermercati della catena Il Pellicano, Gennaro Buonanno di 73 anni e Giovanni Buonanno di 41 anni, tutti e due di Marcianise. Inoltre altre tre persone sono ora indagate a piede libero.

Il Tribunale di Napoli, su precisa richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha provveduto a emanare un’ordinanza applicativa di misure cautelari in modo da procedere agli arresti. Per i tre si figurano i reati di usura, estorsione e impiego di proventi illeciti anche mediante l’uso del metodo mafioso. Secondo le indagini, Siciliano, già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni collegamenti con i Casalesi, avrebbe incassato gli assegni dei Buonanno pur sapendo da dove provenissero quei soldi, riciclandoli anche per pagamenti nei suoi supermercati.