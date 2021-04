Supermercati, Regno Unito: Marks&Spencer accusa Aldi UK del plagio di una torta

Nel Regno Unito è scoppiata la guerra fra due note catene di supermercati. Tutto per colpa di un dolce a forma di bruco. Riassumendo molto: Marks&Spencer (M&S) ha accusato Aldi UK per il plagio della sua famosa torta di Colin the Caterpillar.

Sin dal 1990, Marks&Spencer vende Colin the Caterpillar, un rotolo di pandispagna ricoperto da cioccolato fondente e praline al cioccolato, mentre il muso e le zampette del bruco sono realizzate con cioccolato bianco. Sì, perché Colin the Caterpillar è una torta fatto a forma di bruco.

Si tratta di uno dei prodotti di punta di M&S, tanto che se si va sul sito della catena di supermercati c’è anche la confezione regalo corredata di caramelle e accessori per le feste di compleanno. Anzi, va così tanto che nel corso degli anni hanno creato anche Connie, la fidanzata di Colin e una torta in barattolo.

In realtà, anche altre catene come Tesco, Asda, Morrisons, Co.Op, Sainsbury’s e Waltrose hanno torte-bruco similari:

I saw people wondering why @marksandspencer are going after Cuthbert & not the other cakes, so I made a caterpillar collage to spot the differences. pic.twitter.com/Pvnac1if57 — PrimaryCoHead (@PrimaryCoHead) April 15, 2021

Il problema, però, è che Aldi UK ne ha proposta una versione che è praticamente la copia identica di quella di M&S, eccola:

Se per le altre varianti Marks&Spencer ha sempre chiuso un occhio, ecco che per la versione Aldi UK ha deciso, invece, di far scendere in campo i legali. L’accusa è quella di violazione di proprietà intellettuale.

Il problema è che la versione di Aldi UK è troppo similare a quella originale: M&S ha accusato Aldi di voler sfruttare il successo di Colin proponendo un prodotto praticamente uguale, ma a minor costo (l’originale costa 7 sterline, la presunta copia 5 sterline).

M&S ha chiesto che Aldi UK ritiri il suo prodotto e eviti in futuro di proporre prodotti del genere. E lo sapete come ha risposto Aldi UK? Beh, su Twitter ha lanciato la campagna #FreeCuthbert, sottolineando che Cuthbert è stato dichiarato colpevole di essere troppo delizioso. Ovviamente, poi, sono arrivati i sostenitori di Colin che, a loro volta, hanno lanciato l’hashtag #SaveColin. Chi vincerà la sfida delle torte-bruco di cioccolato?