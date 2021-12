Supermercati Spar: nel Regno Unito chiusi alcuni negozi per un attacco informatico

di Manuela 7 Dicembre 2021

Andiamo nel Regno Unito perché qui i supermercati Spar sono stati vittime di un attacco informatico. Proprio per questo motivo, più di 300 negozi della catena sono stati costretti a chiudere. Altri, invece, sono riusciti a evitare la chiusura limitandosi, però, ai soli pagamenti in contanti. Ma cosa è successo?

In realtà ancora non si sa da dove sia partito il cyber-attacco. Un portavoce della catena ha spiegato che l’attacco informatico ha influito su tutti i sistemi IT dell’azienda, impedendo al personale di accedere alle email. La società ha spiegato che stanno lavorando per risolvere questa situazione il più velocemente possibile e questo anche perché, a causa del cyber attacco, alcuni negozi non riescono ad effettuare i pagamenti con carta.

Il che vuol dire che alcuni negozi Spar sono stati chiusi, mentre altri accettano solamente pagamenti in contanti. Il portavoce si è poi scusato per i disagi che la situazione sta provocando ai clienti.

Nel frattempo anche un portavoce del National Cyber Security Center del Regno Unito ha ribadito che anche loro sono a conoscenza del problema e che stanno collaborando per capire cosa sia successo.

Una cosa analoga era successa in Svezia lo scorso luglio: 500 negozi avevano dovuto chiudere temporaneamente i battenti a causa di un attacco hacker.