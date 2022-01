Supermercati verso lo stop dell’obbligo di Green Pass

Il governo si sta muovendo verso lo stop all'obbligo di Green Pass per entrare in attività come supermercati, farmacie e ospedali.

di Luca Venturino 13 Gennaio 2022

Il governo sta ultimando gli ultimi aspetti del nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore a partire dal 1 febbraio 2022 e includerà la lista aggiornata delle attività e dei servizi per cui non sarà più obbligatorio presentare il Green Pass, come supermercati e altre tipologie di negozi di alimentari.

In generale le attività in questione riguardano quelle che forniscono servizi essenziali per la persona, come per l’appunto quelle facenti parte della macro-categoria delle esigenze alimentari, sanitarie e di sicurezza o giustizia. Alcuni esempi, oltre a quelli citati poco più sopra, possono essere le edicole, le tabaccherie, le farmacie, gli ambulatori e anche gli studi dei veterinari.

In soldoni, per accedere alle attività di questo genere non sarà più obbligatorio essere in possesso né del Green Pass base (ottenibile con tampone nelle ultime 48 ore o test molecolare nelle ultime 72), né della sua versione rinforzata. La mancata presentazione quantomeno del base, tuttavia, dovrà essere giustificata dai criteri di “urgenza” e “indifferibilità”.