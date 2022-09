Supermercati vuoti in Florida a causa dell’arrivo dell’uragano Ian

A causa dell'arrivo dell'uragano Ian, in Florida i supermercati sono stati presi d'assalto, mentre lunghe code si sono formate anche a Cuba (sempre per lo stesso motivo).

di Manuela 27 Settembre 2022

L’uragano Ian sta facendo tremare l’America e gli abitanti della Florida e di Cuba si stanno preparando. Come? Beh, in Florida in pratica i supermercati sono stati svuotati, mentre a Cuba si sono create lunghe file davanti a negozi e supermarket.

L’uragano Ian, al momento di categoria 3, ma in procinto di essere promosso a categoria 4, si sta avvicinando alla Florida, proveniente dall’Atlantico. Così gli abitanti della Florida stanno correndo ai ripari. Mente la società che si occupa dell’energia elettrica è stata mobilitata per intervenire in caso di interruzioni della fornitura, i cittadini hanno praticamente saccheggiato negozi e supermercati per fare scorta, temendo di rimanere senza beni di prima necessità.

Anche la situazione di Cuba è più o meno la stessa. In via precauzionale, nella provincia di Pinar del Rio, le reti elettriche sono state isolate. E mentre la Protezione Civile ha diramato un’allerta ciclone, ecco che circa 50mila persone sono state evacuate.

Nella capitale, invece, davanti ai negozi e ai supermercati si sono formate lunghissime code visto che la gente tema che possano esserci problemi di approvvigionamento del cibo.

Anche i pescatori dell’Avana si sono portati avanti con le misure precauzionali e hanno già messo le barcge al riparo, rifugiandosi poi in casa e cercando di rinforzare queste ultime il più possibile visto che sono quasi tutte costruite in legno.