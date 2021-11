Supermercato di Bologna preso di mira da un gruppo di “no mask”

In un supermercato di Bologna un gruppetto di manifestanti "no mask" entra a fare la spesa e gira liberamente senza mascherina: identificati e multati.

di Valentina Dirindin 7 Novembre 2021

Un supermercato di Bologna è stato preso di mira da un gruppetto di “no mask” che, pacificamente, sono entrati e hanno iniziato a camminare tra gli scaffali infischiandone delle regole che obbligano a indossare al chiuso le mascherine per proteggersi e proteggere dal contagio.

È accaduto al supermercato Extra Coop del Centronova di Villanova di Castenaso, nella città metropolitana di Bologna, e ovviamente il tutto è stato filmato e postato sui social network dagli stessi partecipanti alla protesta. Il video, condiviso appunto dagli stessi no mask, è stato ripostato dai giornali e dalla giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli, che ha contribuito a renderlo virale.

“Siamo qui, tutti insieme, liberi, a fare la spesa”, comunicava la voce narrante dell’incursione al supermercato. “Siamo smascherati e belli compatti. Vogliamo dare un segnale di stop alla paura e di disobbedienza civile”, indicando la mascherina come “uno strumento di sottomissione” e rifiutandosi di indossarla nonostante le richieste arrivate anche dagli altri clienti del supermercato.

La vigilanza del supermercato, dopo i ripetuti rifiuti da parte del gruppetto di indossare la mascherina, ha dovuto chiamare i carabinieri, che hanno atteso il gruppetto di manifestanti nel parcheggio del supermercato. Come risultato della manifestazione improvvisata, alla fine, una decina di attivisti no mask sono stati identificati e saranno multati per avere violato le normative anti covid.